У суботу, 2 січня, стало відомо про затримання 267 осіб у Туреччині. Спецоперація тривала з 20 грудня 2020 року на території 33 провінцій країни.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Відомо, що затриманих підозрюють у “підтримці терористичних організацій, які зловживають релігією”.

Зокрема, серед затриманих 106 громадян Туреччини та 161 іноземець. 69 іноземних громадян вже передали міграційній службі. Фахівці цього органу повинні забезпечити проведення необхідних адміністративних процедур щодо іноземних терористів, яких викрили у зв’язках із зонами конфлікту.

Силовики поки не уточнюють, громадяни яких саме країн були затримані.

В рамках спецоперації було вилучено 3 гвинтівки, 3 пістолети, 776 картриджів набоїв, понад 2 кілограми аміачної селітри, важливі цифрові матеріали та документи.