Про це повідомило Hürriyet.
За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, до цього було затримано ще близько 21 людину. Поліція викрила інформацію, як до Стамбулу потрапив виконавець теракту.
Міністр зазначив, що інструкції надійшли з Кобані. До Стамбулу затриманий прибув через Афрін.
Сулейман Сойлу заявив, що виконавцями теракту стали “терористична організація PKK/PYD (Робітнича партія Курдистану/партія “Демократичний союз” – ред.)”. Нині триває розслідування.
Зазначимо, що вчора в центрі Стамбулу стався вибух. Внаслідок нього загинуло шість людей й ще 81 людина отримала поранення. У реанімації перебуває п’ятеро людей, двоє з них у важкому стані.
- У США в Далласі, штат Техас, вчора зіткнулися два літаки під час авіашоу Wings Over Dallas. Знищені літаки вважаються рідкісними.