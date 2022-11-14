У Туреччині затримано людину, яка скоїла теракт на проспекті Істікляль в Стамбулі.

Про це повідомило Hürriyet.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, до цього було затримано ще близько 21 людину. Поліція викрила інформацію, як до Стамбулу потрапив виконавець теракту.

Міністр зазначив, що інструкції надійшли з Кобані. До Стамбулу затриманий прибув через Афрін.