Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Алабай – домашній туркменський різновид середньоазіатської вівчарки, внесений в список національного надбання країни. Це не перший раз, коли ця порода удостоюється уваги президента – в минулому році він присвятив алабаю книгу.

Пам’ятник оснащений світлодіодним екраном, на якому показують ролики про алабаїв. Державні ЗМІ стверджують, що статуя відображає “гордість і самовпевненість породи”. При цьому, її вартість невідома.

Незважаючи на велич пам’ятника, велика частина населення Туркменістану живе в злиднях. А організація із захисту свободи преси RSF оцінює країну як одну з найменш вільних в світі.