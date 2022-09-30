Про це повідомляє пресслужба Республіки Тува.

“Адміністрації муніципальних районів приступили до виконання доручення глави Республіки щодо виділення сім’ям резервістів першочергової допомоги у вигляді живих баранів та відвантаження вугілля”, – йдеться у повідомленні на офіційному порталі Республіки Тува.

У повідомленні зазначається, що завдяки цій допомозі рідні та близькі військовослужбовців й вони самі повинні відчути, що “не залишаться наодинці з життєвими проблемами”.

За даними Мінсільгосппроду, загалом серед мешканців Сут-Хольського, Монгун-Тайгінського, Барун-Хемчикського, Улуг-Хемського, Чеді-Хольського, Ерзінського, Тес-Хемського, Чаа-Хольського та Дзун-Хемчикського районів розподілили 91 голову дрібної рогатої худоби.

Крім того, у Бай-Тайгинському районі сім’ям мобілізованих також роздали картоплю.

У повідомленні зауважили, що роботу з розподілу поголів’я худоби управління мають завершити до кінця цього тижня. Тим часом почалося розвезення муніципальними центрами борошна, картоплі та капусти. Зокрема у мерію Кизила вже завезли картоплю та борошно.

Своєю чергою, у Барун-Хемчикському районі сім’ї мобілізованого привезли вугілля, а в Шагонарі влада ухвалила рішення забезпечити сім’ї призовників дровами з місцевої пилорами.

Крім того, сім’ї мобілізованих, де є діти, які не досягли 17 років, можуть отримати по 5 тисяч рублів на кожну дитину.

Довідка. Республіка Тува – суб’єкт Російської Федерації, входить до складу Сибірського федерального округу. Столиця — місто Кизил. Республіка межує з Монголією на сході та півдні, з іншими суб’єктами Російської Федерації — Красноярським краєм на півночі, Хакасією на північному заході, Бурятією та Іркутською областю на північному сході, з Республікою Алтай на заході. У 2020 році регіон був першим за кількістю вбивств на душу населення у РФ, а у 2019 році — найбіднішим.