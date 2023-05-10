Про це повідомило Reuters.

Щодо майбутнього оновлення розкрив деталі виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск.

“Незабаром з’явиться голосовий та відеочат, доступний з вашого облікового запису з будь-якою людиною на цій платформі, так що ви зможете спілкуватися з людьми у будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свого номера телефону”, – сказав Ілон Маск.

За словами власника компанії, своєю чергою, функція надсилання зашифрованих прямих повідомлень стане доступною для користувачів незабаром. Проте неясно, чи буде містити нова опція зашифровані дзвінки.

Функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність до таких соціальних медіадодатків, як Meta, тобто Facebook та Instagram, які вже давно мають подібні функції.