Про це повідомило Reuters.
Щодо майбутнього оновлення розкрив деталі виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск.
“Незабаром з’явиться голосовий та відеочат, доступний з вашого облікового запису з будь-якою людиною на цій платформі, так що ви зможете спілкуватися з людьми у будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свого номера телефону”, – сказав Ілон Маск.
За словами власника компанії, своєю чергою, функція надсилання зашифрованих прямих повідомлень стане доступною для користувачів незабаром. Проте неясно, чи буде містити нова опція зашифровані дзвінки.
Функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність до таких соціальних медіадодатків, як Meta, тобто Facebook та Instagram, які вже давно мають подібні функції.
- Соціальна мережа Twitter видалятиме облікові записи користувачів, які були неактивними протягом кількох років.
- З 20 квітня Twitter почав видаляти “сині галочки” з акаунтів, які підтверджують, що ними користуються відомі особи. Водночас невдовзі соціальна мережа Twitter відновила “синю галочку” верифікації окремим обліковим записам із понад мільйоном читачів – без оплати за підписку.
- Додамо, що облікові записи Twitter, якими керують авторитарні уряди в Росії, Китаї та Ірані, отримують вигоду від змін у політиці платформи, оскільки це полегшує їм залучення нових підписників і трансляцію пропаганди та дезінформації для більшої авдиторії.