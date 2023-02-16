У Twitter дозволили дозволить рекламу канабісу в США. Компанія вирішила стати першою великою соцмережею, яка пом'якшила свою рекламну політику.

Про це повідомило Engadget.

“Йдучи вперед, Twitter дозволяє рекламодавцям рекламувати бренди та інформаційний контент, пов’язаний з канабісом, для продуктів і послуг, пов’язаних з канабісом, а також КБД та ТГК (канабідіол та тетрагідроканабінол – головний психоактивний компонент канабісу. – ред.)”, — оголосила компанія в блозі.

У компанії припустили, що реклама продажів маріхуани дозволить охопити ширшу аудиторію, ніж теми домашніх тварин, кулінарії та гольфу, а також фастфуду, кави та алкоголю.

Стосовно реклами канабісу залишаться деякі обмеження. Axios підкреслило, що реклама не може безпосередньо “рекламувати або пропонувати продаж канабісу”, за винятком певних продуктів КБД. Ще залишаються обмеження за віком.

Оновлення політики відбулося на тлі виходу багатьох рекламодавців з платформи.