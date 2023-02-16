Про це повідомило Engadget.
“Йдучи вперед, Twitter дозволяє рекламодавцям рекламувати бренди та інформаційний контент, пов’язаний з канабісом, для продуктів і послуг, пов’язаних з канабісом, а також КБД та ТГК (канабідіол та тетрагідроканабінол – головний психоактивний компонент канабісу. – ред.)”, — оголосила компанія в блозі.
У компанії припустили, що реклама продажів маріхуани дозволить охопити ширшу аудиторію, ніж теми домашніх тварин, кулінарії та гольфу, а також фастфуду, кави та алкоголю.
Стосовно реклами канабісу залишаться деякі обмеження. Axios підкреслило, що реклама не може безпосередньо “рекламувати або пропонувати продаж канабісу”, за винятком певних продуктів КБД. Ще залишаються обмеження за віком.
Оновлення політики відбулося на тлі виходу багатьох рекламодавців з платформи.
- Користувачі соцмережі Twitter почали скаржитися на надмірний вміст дописів її власника, американського мільярдера Ілона Маска. Припускається, що глава компанії зманіпулював алгоритмами, аби підвищити активність свого профілю.
- Станом на грудень 2022 року витрати на рекламу в Twitter впали на 71%. Причина – скорочення провідними рекламодавцями своїх витрат на платформу після низки рішень Ілона Маска щодо соцмережі.