У користувачів не відображаються публікації ні у стрічці, ні в особистому профілі.

У четвер вранці, 21 грудня, у популярній соціальній мережі Twitter (X) стався глобальний збій, який відчули також в Україні.

Про це повідомляє Downdetector.

Як видно зі звіту, перебої у роботі у користувачів почалися близько 7 години. Зокрема, не відображаються публікації ні у стрічці, ні в особистому профілі. Користувачі повідомляють про проблеми у роботі застосунку. Також є перебої під час входу через веб-сайт.

Відповідно до звіту Downdetector, найбільше скарг про роботу Twitter надходять із Великої Британії. Однак збій також відчули в Україні.

У компанії станом на ранок ситуацію не прокоментували.