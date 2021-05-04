Про це повідомляється на сторінці Spaces.
Тепер в Twitter можна буде створювати аудіокімнати – аналогічні тим, що в соцмережі Clubhouse.
Наразі функція знаходиться у режимі тестування і доступна для користування лише деяким людям. Користувачі зможуть запрошувати у віртуальні кімнати підписників, а також тих, хто зареєструвався у соцмережі нещодавно. За модерацію кімнати відповідальний її творець. Він може додавати людей в чат і давати їм можливість висловитися.
“Наш новий експеримент об’єднує людей для безпосереднього спілкування в інтимному, діалоговому просторі”, – повідомила компанія.
Там також зазначили, що іноді 280 символів, якими обмежений твіт, недостатньо, щоб висловити думку – водночас голос здатний передати емоції.
Але є нюанс – функцією Spaces зможуть скористатися тільки юзери з 600 і більше підписниками. Зазначено, що оновлення буде доступно для пристроїв iOS і Android.
- Раніше повідомлялося, що протягом останніх місяців компанія Twitter Inc. вела перемовини щодо придбання соціальної мережі Clubhouse.