У Twitter після неоголошеної зміни політики контрольовані державами ЗМІ раптово стали набирати підписників — DFRLab

Приблизно від 29 березня кілька російських, китайських та іранських державних ЗМІ в Twitter стали набирати підписників після періоду спаду або стагнації. Державні медіаакаунти, які Twitter раніше позначав як "пов’язані з урядом", відчули швидке зростання після змін алгоритмів щодо цих облікових записів.

Про це повідомив аналітичний центр DFRLab.

21 квітня радіостанція NPR підтвердила, що Twitter прийняв свідоме рішення припинити фільтрацію державних облікових записів у Росії, Китаї та Ірані. З 2020 року й дотепер соцмережа слідувала правилу, що Twitter не рекомендуватиме та не доповнюватиме акаунти, які пов’язані з державою. Проте тепер компанія більше не обмежує пов’язані з державою ЗМІ на своїй платформі.

Користувачі Twitter більше не повинні активно шукати спонсорований державою контент, щоб побачити його на платформі. Проте багато державних ЗМІ, особливо в авторитарних країнах, публікують контент, щоб справити вплив, зокрема дезінформацією та пропагандою у своїх статтях для досягнення цих цілей.

Через суперечки, що Twitter позначає деякі надійні інформаційні агентства у США — вони припинили використання платформи.

“Відплив надійних новинних видань у поєднанні з тим, що Twitter більше не модерує спонсоровані державою акаунти, які створили значну присутність, може призвести до зовсім іншого інформаційного середовища в Twitter”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема значну присутність на платформі мають російська телевізійна мережа Russia Today (RT), яка включає принаймні дев’ять облікових записів, позначених Twitter як “афілійовані з урядом”, китайська телевізійна мережа China Global Television Network (CGTN) з принаймні 28 обліковими записами, позначеними Twitter, та іранський PressTV, який має принаймні п’ять. Багато з цих облікових записів націлені на певні регіони, мови чи теми.

Аналітики з відкритим кодом не можуть отримати прямий доступ до алгоритмів Twitter, але аналіз даних допомагає намалювати картину того, коли ймовірно відбулася ця зміна платформи. Аналіз DFRLab свідчить, що це відбулося раніше 6 квітня, ймовірно, приблизно 29 березня 2023 року. Ймовірна, соцмережа певний період часу порушувала власні Правила використання платформи, потенційно надаючи спонсорований державою контент користувачам.

Аналітики відсортували дані на рівні твітів для кожного облікового запису, щоб зосередитися на їхніх оригінальних твітах, а не на ретвітах чи цитатах. Вони встановили, що деякі акаунти RT почали різке збільшення підписників з 27 і 28 березня, хоча з 1 січня кількість зменшувалася.









У Twitter після неоголошеної зміни політики контрольовані державами ЗМІ раптово стали набирати підписників — DFRLab // 8 фото

Стосовно китайської CGTN у деяких акаунтів, зокрема @CGTNAmerica, спостерігалося зростання середньої кількості підписників на день.





У Twitter після неоголошеної зміни політики контрольовані державами ЗМІ раптово стали набирати підписників — DFRLab // 8 фото

Іранський PressTV керує декількома обліковими записами у Twitter, позначеними державою, більшість з яких цього року не публікували оригінальний вміст, але все одно зазнали різкого зростання кількості підписників 29 березня. Хоча загальна кількість підписок залишається дуже низькою.