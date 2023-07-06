У соціальній мережі Twitter пояснили, що обмеження на кількість переглядів постів за добу введені з метою боротьби з ботами та спамом.

Джерело: CNBC

“Для забезпечення автентичності нашої бази користувачів, ми зобов’язані вжити заходів, які допоможуть видаляти спам та боти із нашої платформи. Будь-яке оголошення заздалегідь про ці дії дозволило б зловмисникам змінити свою поведінку з метою уникнення виявлення”, – розповіли в соцмережі.

Водночас у Twitter запевнили, що обмеження на перегляд кількості постів за добу, будуть тимчасовими, їх було встановлено залежно від статусу перевірки користувача на платформі.

“Нині обмеження охоплюють невеликий відсоток людей, які користуються платформою, ми надамо оновлену інформацію, коли робота буде закінчена. Що стосується наших клієнтів, вплив на рекламу був мінімальним”, – зазначили у соцмережі.

Як повідомляли #Букви, Twitter вирішив закрити доступ до контенту неавторизованим користувачам, відтак необхідно мати власний обліковий запис у соцмережі, аби переглядати твіти.