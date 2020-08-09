У компанії Twitter провели попередні переговори про можливу покупку застосунку TikTok, який належить китайській компанії ByteDance

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні сказано, що компанія збирається купити американський сегмент застосунку TikTok.

Якщо угода все-таки відбудеться, то Twitter, найімовірніше, буде потрібна допомога інших інвесторів. Наразі ринкова капіталізація Twitter складає близько $29 млрд, тогла як вартість TikTok може скласти навіть $30 млрд.

В адміністрації TikTok заявили з цього приводу, що це всього лише “ринкові чутки”.

Також стало відомо, що компанія Microsoft розглядає можливість покупки TikTok за 10 – 30 млрд. доларів. Переговори тривали кілька тижнів, але чим закінчилися – невідомо.

Як повідомлялося раніше, влада США висловлювала побоювання, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може створювати загрози національній безпеці, та анонсувала можливу заборону додатку.

У відповідь на звинувачення в проблемах з безпекою і зв’язках з китайським урядом TikTok відкрив доступ до своїх алгоритмах обробки даних

Тоді ж компанія звинуватила Facebook у спробах витіснити конкурента з ринку та закликала до добросовісної конкуренції. Говорячи про це, гендиректор TikTok Кевін Маєр згадував про неодноразові спроби Facebook створити додаток-аналог TikTok і заявив про атаки з боку конкурента, замасковані під патріотизм.