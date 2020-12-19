У Twitter введуть два нових типи акаунтів для ботів та користувачів, які померли, наступного року.

Про деталі розповіли у пресслужбі Twitter.

Команда соцмережі наразі працює над поліпшенням верифікації користувачів. На додаток до цього заплановано запровадження нових способів позначення різних типів акаунтів.

Раніше у соцмережі почали впроваджувати ярлики для акаунтів політиків, урядових установ та державних ЗМІ. Тепер змін зазнають акаунти ботів та користувачів, які померли.

Відтак облікові записи, які автоматично публікують повідомлення в Twitter (боти), отримають спеціальні позначки.

“У 2021 році ми плануємо створити новий тип облікового запису, щоб відрізняти автоматизовані облікові записи від акаунтів, керованих людиною, щоб людям було легше дізнатися, що це бот або ні”, — зазначили у компанії.

У Twitter наголошують, що боти можуть бути й корисними, наприклад, коли йдеться про сповіщення про землетруси.

Акаунти осіб, які померли, не видалятимуть, а перетворюватимуть на певний онлайновий меморіал.

“У 2021 року ми плануємо створити обліковий запис нового типу, спеціально призначений для меморіалізованих акаунтів. Це також буде супроводжуватися оновленою політикою меморіаліації”, — додали в компанії.

Конкретних дат, коли зміни запровадять, поки не називають.