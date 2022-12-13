Про це повідомило АР.
Видання посилається на лист про розпуск групи від адміністрації Twitter. Рішення торкнулося організацій, які сформували для боротьби з ненависницькими висловлюваннями, експлуатацією дітей, самогубствами, самоушкодженнями та іншими проблемами на платформі.
Консультативна група мала провести зустріч вчора ввечері. Незадовго до її початку керівництво компанії надіслало раді електронною поштою, що розпускає її.
У листі йдеться, що Twitter “переглядає, як краще донести інформацію ззовні”. Водночас компанія назвала раду є “не найкращою структурою для цього”.
“Наша робота з перетворення Twitter в безпечне, інформативне місце буде рухатися швидше й агресивніше, ніж будь-коли раніше, і ми продовжуватимемо вітати ваші ідеї щодо досягнення цієї мети”, — йдеться в електронному листі.
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