У Twitter вирішили розпустити Раду з довіри та безпеки. Це близько 100 незалежних громадських, правозахисних та інших організацій.

Про це повідомило АР.

Видання посилається на лист про розпуск групи від адміністрації Twitter. Рішення торкнулося організацій, які сформували для боротьби з ненависницькими висловлюваннями, експлуатацією дітей, самогубствами, самоушкодженнями та іншими проблемами на платформі.

Консультативна група мала провести зустріч вчора ввечері. Незадовго до її початку керівництво компанії надіслало раді електронною поштою, що розпускає її.

У листі йдеться, що Twitter “переглядає, як краще донести інформацію ззовні”. Водночас компанія назвала раду є “не найкращою структурою для цього”.