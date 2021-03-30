Про це повідомляє ВВС.

На сторінці Стратегічного командування США було написано: “; l ;; gmlxzssaw”.

Через кілька хвилин дивний твіт видалили.

У Мережі з’явилося повідомлення про те, що аккаунт нібито зламали.

Але в реальності було все інакше. Автором такого твіту був “молодий член сім’ї менеджера відомства”.

“Twitter-менеджер команди … на мить залишив аккаунт команди відкритим і без нагляду”, – повідомили про цей інцидент.

Менеджер працював з дому.

“Його дуже маленька дитина скористалася ситуацією і почала грати з ключами й, на жаль, сама того не знаючи, опублікувала твіт”, – відповіли в відомстві.

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