Про це повідомляє ВВС.
На сторінці Стратегічного командування США було написано: “; l ;; gmlxzssaw”.
Через кілька хвилин дивний твіт видалили.
У Мережі з’явилося повідомлення про те, що аккаунт нібито зламали.
Але в реальності було все інакше. Автором такого твіту був “молодий член сім’ї менеджера відомства”.
Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.
Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM
— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 29, 2021
“Twitter-менеджер команди … на мить залишив аккаунт команди відкритим і без нагляду”, – повідомили про цей інцидент.
Менеджер працював з дому.
“Його дуже маленька дитина скористалася ситуацією і почала грати з ключами й, на жаль, сама того не знаючи, опублікувала твіт”, – відповіли в відомстві.
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