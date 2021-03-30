У Twitter-акаунті Стратегічного командування США, що відповідає за захист ядерної зброї, напередодні з'явився дивний твіт з незв'язаних між собою символів. Виявилося, його написала дитина.

Про це повідомляє ВВС.

На сторінці Стратегічного командування США було написано: “; l ;; gmlxzssaw”.

Через кілька хвилин дивний твіт видалили.

У Мережі з’явилося повідомлення про те, що аккаунт нібито зламали.

Але в реальності було все інакше. Автором такого твіту був “молодий член сім’ї менеджера відомства”.

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday. Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 29, 2021

“Twitter-менеджер команди … на мить залишив аккаунт команди відкритим і без нагляду”, – повідомили про цей інцидент.

Менеджер працював з дому.

“Його дуже маленька дитина скористалася ситуацією і почала грати з ключами й, на жаль, сама того не знаючи, опублікувала твіт”, – відповіли в відомстві.