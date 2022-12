Про це повідомило Gizmodo.

Функція зникла після того, як Ілон Маск забанив 10 журналістів. У той проміжок часу Маск приєднався до групового чату, організованого репортеркою BuzzFeed Кеті Нотопулос. За його словами, вони поширювали його місцезнаходження в режимі реального часу, але медійники повідомляли дані про суперечки навколо Twitter-облікового запису @ElonJets. Акаунт збирає загальнодоступну інформацію про різні літаки.

Новий власник соцмережі стверджував, що обліковий запис наражає його сім’ю на небезпеку. Кілька тижнів тому він дозволяв акаунту залишатися активним з огляду на свободу слова. Нині Ілон Маск має намір подати до суду проти людини, яка стоїть за цим обліковим записом.

“Я впевнений, що всі, хто отримав doxxed (пошук і публікацію персональних або конфіденційних даних про людину без її згоди, – ред.), погодяться з тим, що отримання інформації про чиєсь місцезнаходження в режимі реального часу є недоречним, і я думаю, що всі учасники цього дзвінка не хотіли б, щоб це зробили з ними. І жодної різниці між журналістами, так званими журналістами і звичайними людьми в майбутньому не буде. До всіх ставитимуться однаково”, — констатував Маск.

Зазвичай після завершення “простору” користувачі можуть прослухати розмову, але чат, який організувала Нотопулос, був перерваний до того, як вона сама його завершила. Розмова не доступна повністю. Також невідомо, коли буде відновлено аудіофункцію групових чатів.

У CNN писали, що акаунт їхнього журналіста Доні О’Салліван, Райана Мака з The New York Times, Дрю Харвелла з The Washington Post та інших журналістів, які агресивно висвітлювали Маска в останні тижні, були назавжди зупинені. З аналогічним стикнувся прогресивний незалежний журналіст Аарона Рупара.