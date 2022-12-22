Про це написав власник соцмережі Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.
“Twitter запускає підрахунок переглядів, щоб ви могли бачити, скільки разів переглядали твіт! Це нормально для відео”, – повідомив він.
Ілон Маск наголосив, що ця функція продемонструє, наскільки Twitter живіший, ніж може здатися. За його даними, понад 90% користувачів соціальної платформи читають, але не пишуть твіти, не відповідають чи лайкають інші дописи.
Маск не надав подробиць, зокрема коли з’явиться функція та що матиметься на увазі під “переглядом” – чи затримка на прочитання, чи просто коли швидко проскролив допис.
- Кілька днів тому Маск запитав, чи варто йому піти у відставку з посади керівника. За це висловилися 57,5% користувачів, ще 42,4% — проти. Всього опитуванні взяв участь 17 502 391 користувач.
- Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск заявив, що залишить посаду голови Twitter після того, як за це проголосувала більшість на його сторінці у соцмережі.