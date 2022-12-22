У соціальній платформі Twitter з'явився рахівник переглядів, раніше функція розповсюджується лише на відеоролики.

Про це написав власник соцмережі Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

“Twitter запускає підрахунок переглядів, щоб ви могли бачити, скільки разів переглядали твіт! Це нормально для відео”, – повідомив він.

Ілон Маск наголосив, що ця функція продемонструє, наскільки Twitter живіший, ніж може здатися. За його даними, понад 90% користувачів соціальної платформи читають, але не пишуть твіти, не відповідають чи лайкають інші дописи.

Маск не надав подробиць, зокрема коли з’явиться функція та що матиметься на увазі під “переглядом” – чи затримка на прочитання, чи просто коли швидко проскролив допис.