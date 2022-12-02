Про це повідомляє The New York Times.
До того, як Ілон Маск придбав Twitter, образи щодо темношкірих американців з’являлися в соціальних мережах в середньому 1 282 рази на день. Після того, як мільярдер став власником соцмережі, вони підскочили до 3 876 разів на день. Водночас образи щодо ЛГБТК+ спільному з’являлися в Twitter в середньому 2 506 разів, а наразі подібні висловлювання зросли до 3 964 разів на день. Крім того, антисемітські дописи, які стосуються євреїв чи юдаїзму, зросли більш ніж на 61% за два тижні.
Такі результати досліджень надали Центр протидії цифровій ненависті та інших організації, які вивчають онлайн-платформи. Хоча цифри відносно невеликі, аби вважати зростання нетипово високим, кажуть дослідники.
Також облікові записи, які раніше Twitter регулярно видаляв, як-от ті, що причетні до Ісламської держави, знову повернулися. Зазначається, що подібні профілі заборонили після того, як уряд США класифікував ІДІЛ (Ісламську державу Іраку та Леванту) як терористичне угруповання.
За словами аналітиків, ці зміни викликають занепокоєння.
Маск, який не відповів на прохання NYT про коментарі, відкрито заявив про те, що він “абсолютист свободи слова”, який вірить у необмежені дискусії в Інтернеті.
- Американський мільярдер Ілон Маск має намір продовжувати звільнення у Twitter Inc. Цього разу скорочення штабу відбудуться у відділі продажів.
- Бізнесмен, мільярдер і – віднедавна – власник соцмережі Twitter Ілон Маск повідомив, що американська технологічна компанія Apple погрожувала заблокувати Twitter в App Store.
- Менш ніж за місяць Twitter втратив половину зі 100 найкращих рекламодавців після того, як новий власник платформи, мільярдер і бізнесмен Ілон Маск почав вводити нову політику соцмережі. З 2020 року ці рекламодавці витратили на платформу майже 2 мільярди доларів.