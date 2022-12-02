Після того, як американський мільярдер Ілон Маск став власником Twitter, кількість дописів з расистськими, гомофобними та антисемітськими висловами зросла.

Про це повідомляє The New York Times.

До того, як Ілон Маск придбав Twitter, образи щодо темношкірих американців з’являлися в соціальних мережах в середньому 1 282 рази на день. Після того, як мільярдер став власником соцмережі, вони підскочили до 3 876 разів на день. Водночас образи щодо ЛГБТК+ спільному з’являлися в Twitter в середньому 2 506 разів, а наразі подібні висловлювання зросли до 3 964 разів на день. Крім того, антисемітські дописи, які стосуються євреїв чи юдаїзму, зросли більш ніж на 61% за два тижні.

Такі результати досліджень надали Центр протидії цифровій ненависті та інших організації, які вивчають онлайн-платформи. Хоча цифри відносно невеликі, аби вважати зростання нетипово високим, кажуть дослідники.

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Також облікові записи, які раніше Twitter регулярно видаляв, як-от ті, що причетні до Ісламської держави, знову повернулися. Зазначається, що подібні профілі заборонили після того, як уряд США класифікував ІДІЛ (Ісламську державу Іраку та Леванту) як терористичне угруповання.

За словами аналітиків, ці зміни викликають занепокоєння.

Маск, який не відповів на прохання NYT про коментарі, відкрито заявив про те, що він “абсолютист свободи слова”, який вірить у необмежені дискусії в Інтернеті.