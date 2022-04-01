У Скадовському районі Херсонської області, який тимчасово знаходиться в російській окупації, фермери розпочали висаджувати овочі.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що посівну в умовах окупації можуть розпочати не всі фермери, а лише ті, хто має пальне. У деяких фермерів також постраждала розсада овочів через відсутність електроенергії, проте частина господарств все ж розпочала посівну кампанію.

Як розповів один із фермерів Скадовського району, у його населеному пункті російські окупанти перебувають з 24 лютого – першого дня широкомасштабного вторгнення. Постійно у ньому не знаходяться, проте час від часу заїжджають у населений пункт. Тому невеликі фермерські господарства вже почали роботи у полі.

“Я пів гектара картоплі посадив, цибулі трохи, до двох тисяч саджанців капусти. Фермери у районі зараз саджають картоплю – переважно, ті, хто мають пальне”, – розповів місцевий фермер Петро.

Водночас фермери скаржаться, що не знають, як в умовах окупації займатись реалізацією товару. Ті, хто висаджує ранні овочі, не може доставити їх у місто.

Фермери уже виростили редиску, огірки та молоду капусту, але якщо не буде можливості відправити овочі в Одесу, Миколаїв та Херсон – виникне проблема.

“Хто не мав перебоїв з електрикою, то у них вже гарні врожаї помідорів, огірків, перцю. Але люди занепокоєні, що не буде збуту”, – сказав фермер.

Він додав, що з початку широкомасштабного вторгнення у селі залишились майже всі жителі, адже є хліб, а у кожному господарстві – запаси продуктів. Однак людям не вистачає медикаментів.

Проте, резюмував фермер, вони все одно тримаються, працюють та вірять у перемогу України.