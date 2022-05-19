Про це повідомили на сторінці Бердянської міської ради у Facebook.
За даними відомства, російські окупаційні війська викрали Сергія Певнева ще 15 травня. Де наразі перебуває спортсмен – невідомо.
Інформацію щодо викрадення заслуженого майстра порту передали у правоохоронні органи України та Запорізької військової адміністрації.
Довідка: Сергій Певнев – переможець Всесвітніх ігор-2009, чемпіон світу 2010 року, багаторазовий переможець всеукраїнських чемпіонатів і змагань. Заслужений майстер спорту, Після завершення кар’єри став тренером із пауерліфтингу.
- Нагадаємо, у Новій Каховці (Херсонська область) російські окупанти викрали українську футбольну тренерку та арбітриню Ірину Петрову.