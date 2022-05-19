Росіяни у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) викрали Сергія Певнева - чемпіона України та світу з пауерліфтингу.

Про це повідомили на сторінці Бердянської міської ради у Facebook.

За даними відомства, російські окупаційні війська викрали Сергія Певнева ще 15 травня. Де наразі перебуває спортсмен – невідомо.

Інформацію щодо викрадення заслуженого майстра порту передали у правоохоронні органи України та Запорізької військової адміністрації.

Довідка: Сергій Певнев – переможець Всесвітніх ігор-2009, чемпіон світу 2010 року, багаторазовий переможець всеукраїнських чемпіонатів і змагань. Заслужений майстер спорту, Після завершення кар’єри став тренером із пауерліфтингу.