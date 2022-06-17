Про це повідомляє волонтерська міжнародна спільнота InformNapalm.
На опублікованих кадрах за будинками видніється полум’я і стовп густого чорного диму, що підіймався в небо.
За інформацією волонтерів, горить та детонує військова база армії РФ в окупованому Донецьку.
Також окремо стало відомо про влучення снаряда в будинок “чиновниці ДНР”.
- Нагадаємо, що за даними експертів, Кремль не відмовився від планів анексувати окуповані населені пункти Сходу, і нещодавня випадкова публікація російського пропагандистського видання “Известия” лише підтвердила цю підозру.
- Також в Інтернаціональному легіоні сподіваються, що трьох іноземних бійців – Ейдена Асліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна – яких “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, вдасться обміняти як військовополонених за домовленістю сторін.
- Раніше у Донецькій області мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Він зустрівся з терористом і ватажком так званої “ДНР” Денисом Пушиліним.