Уночі у Кіровському районі окупованого Донецька спалахнула пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляє волонтерська міжнародна спільнота InformNapalm.

На опублікованих кадрах за будинками видніється полум’я і стовп густого чорного диму, що підіймався в небо.

За інформацією волонтерів, горить та детонує військова база армії РФ в окупованому Донецьку.

Також окремо стало відомо про влучення снаряда в будинок “чиновниці ДНР”.