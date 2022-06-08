Про це повідомили у держпідприємстві НАЕК “Енергоатом”.
У компанії повідомили. що російські загарбники продовжують викрадати мирних українців.
Зокрема лише протягом минулого тижня російські окупаційні війська затримали та вивезли у невідомому напрямку близько 20 жителів Енергодару.
У “Енергоатому” наголосили, що 11 з викрадених людей – це працівники Запорізької АЕС.
“Місце їх перебування наразі невідоме”, – додали у “Енергоатомі”.
- Нагадаємо, загарбники захопили ЗАЕС та ввели на ній суворий пропускний режим. Вони вилучають у працівників особисті речі, зокрема, телефони.
- Раніше голова НАЕК “Енергоатом” Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС, у тимчасово окупованому Енергодарі, російські окупанти тримають вибухівку.