Російські окупанти продовжують вчиняти злочини проти цивільних на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема в Енергодарі (Запорізька область), окупанти продовжують викрадати людей.

Про це повідомили у держпідприємстві НАЕК “Енергоатом”.

У компанії повідомили. що російські загарбники продовжують викрадати мирних українців.

Зокрема лише протягом минулого тижня російські окупаційні війська затримали та вивезли у невідомому напрямку близько 20 жителів Енергодару.

У “Енергоатому” наголосили, що 11 з викрадених людей – це працівники Запорізької АЕС.

“Місце їх перебування наразі невідоме”, – додали у “Енергоатомі”.