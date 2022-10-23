У тимчасово окупованому Херсоні росіяни заявили нібито про "теракт" у місті. За попередньою інформацією, на вулиці спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прокремлівська агенція “РИА Новости”.

Зазначається, що внаслідок цього вибуху загинула одна людина. Водночас ще троє отримали поранення.

Напередодні окупаційна “влада” Херсонської області закликала місцевих мешканців негайно залишити Херсон, переправившись на лівий берег Дніпра буцімто через “загрозу обстрілів і терактів”.

Також після повідомлення про вибух у місті, окупанти закликали вчителів Херсонської області переїхати “на лівий берег, у Крим чи Кубань”.