Про це повідомляє прокремлівська агенція “РИА Новости”.
Зазначається, що внаслідок цього вибуху загинула одна людина. Водночас ще троє отримали поранення.
Напередодні окупаційна “влада” Херсонської області закликала місцевих мешканців негайно залишити Херсон, переправившись на лівий берег Дніпра буцімто через “загрозу обстрілів і терактів”.
Також після повідомлення про вибух у місті, окупанти закликали вчителів Херсонської області переїхати “на лівий берег, у Крим чи Кубань”.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.