У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму на залізничних коліях стався вибух. Повідомляється, шо дорогу підірвали, коли нею проїжджав товарний поїзд.

Джерело: росЗМІ

Зауважується, що машиніст локомотива помітив вибух, тож встиг загальмувати. Від вибухової хвилі було пошкоджено товарний локомотив.

Так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов підтвердив пошкодження залізничного полотна, у зв’язку з чим рух поїздів було припинено. Причин пошкодження шляхів він не уточнив.

Раніше залізницю у Криму підривали 18 травня. Тоді через пошкодження колій перервалося сполучення між Севастополем та Сімферополем. До цього шляхи, ймовірно, підривали у лютому цього року.

Окрім цього, восени 2022 року на Кримському мосту вибухнула вантажівка. Вибухом було пошкоджено автомобільне та залізничне полотна мосту.

Також 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, вибухи відбуваються у військовій частині росіян. У відомстві наполягали, що детонація на складі боєзапасів у селі Майське сталось внаслідок “загоряння”. Однак через декілька годин міноборони РФ заявило, що вибухи у Криму – це “диверсія”.

Внаслідок вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна “влада” Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.

Раніше британські розвідники зауважили, що у РФ останніми роками з’явилось чимало воєнізованих формувань. Засновником декількох з них є окупаційний “глава” Криму Сергій Аксьонов, який, на думку фахівців побоюється того, що регулярні війська РФ не зможуть захистити півострів.

У Криму стався вибух на військовій авіабазі. На об’єкті у селищі Гвардійське – клуби чорного диму.