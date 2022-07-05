Про це повідомляють #Букви.
У тимчасово окупованому Криму затвердили указ “Про призовні комісії з мобілізації громадян у Республіці Крим та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Глави Республіки Крим”.
Це положення передбачає створення призовної комісії з мобілізації громадян у тимчасово окупованому Криму, а також створення у муніципальних районах та міських округах призовних комісій з мобілізації, які здійснюватимуть призов громадян.
Відповідно до цього документа, голови адміністрацій муніципальних районів та міських округів тимчасово окупованого Криму мають затвердити склад призовних комісій з мобілізації громадян відповідних муніципальних районів чи міських округів.
Щодо функцій призовної комісії з мобілізації, які прописані у цьому положенні, то у мирний час призовна комісія з мобілізації громадян у Криму буде приймати рішення про загальний обсяг планованих до призову ресурсів у межах мобілізаційного завдання з урахуванням резервів, необхідних для гарантованого виконання завдання.
Вказані кроки окупаційної адміністрації свідчать, що РФ готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу.
Нагадаємо, що призов і мобілізація українців до збройних сил держави-окупанта є грубим порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
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