Триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби росіяни завдали 35 авіаційних ударів, зокрема, застосували БпЛА “Шахед-136”, усіх їх було збито підрозділами Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон. Водночас небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. У пресслужбі закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Противник, який тільки за вчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському – перегруповує війська.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по Времівці, Великій Новосілці, Пречистівці, Вугледару та Микільському Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області.

На Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

У Генштабі наголосили, що з метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої “добровільної евакуації” російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами.

Тоді як у тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році.

Водночас ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, в приміщені місцевої школи, окупанти розгорнули “польовий шпиталь” та лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК “Вагнер”.