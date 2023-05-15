15 травня у тимчасово окупованому Росією місті Луганськ сталося щонайменше два вибухи. Серед постраждалих під час одного з вибухів – так званий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ самопроголошеної Луганської народної республіки Ігор Корнет, який був "важко" поранений і перебуває в реанімації.

Про це інформують росЗМІ.

Глава так званого “ЛНР” Леонід Пасічник уточнив, що в результаті вибуху четверо осіб перебувають у тяжкому стані, серед них і так званий в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Корнет.

Пасічник додав, що причиною інциденту став підрив.

Раніше у південних регіонах України було кілька спроб ліквідувати посадовців, призначених Росією. Тепер йдеться про ймовірну спробу ліквідації високопосадовця у тимчасово окупованому Луганську.

Зараз росЗМІ повідомляють, що Ігор Корнет знаходиться на апараті ІВЛ після вибуху в Луганську. У нього діагностували гемоторакс, мінно-вибухові рани, закриту черепно-мозкову травму, пошкодження головного мозку та відкриті рвані рани рук.

Близько 8 години ранку за місцевим часом перший вибух стався в будівлі, яка раніше була приміщенням школи авіації.

Так звана “сенаторка” від “ЛНР” Дар’я Лантратова заявила, що в будівлю влучили дві ракети. Вона звинуватила Україну в завданні удару по переважно цивільному району.

Влада України не коментує інцидент.

За кілька годин у центрі Луганська стався другий вибух, у результаті якого було поранено кількох осіб, заявили росЗМІ.