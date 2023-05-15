Про це інформують росЗМІ.

Глава так званого “ЛНР” Леонід Пасічник уточнив, що в результаті вибуху четверо осіб перебувають у тяжкому стані, серед них і так званий в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Корнет.

Пасічник додав, що причиною інциденту став підрив.

Раніше у південних регіонах України було кілька спроб ліквідувати посадовців, призначених Росією. Тепер йдеться про ймовірну спробу ліквідації високопосадовця у тимчасово окупованому Луганську.

Зараз росЗМІ повідомляють, що Ігор Корнет знаходиться на апараті ІВЛ після вибуху в Луганську. У нього діагностували гемоторакс, мінно-вибухові рани, закриту черепно-мозкову травму, пошкодження головного мозку та відкриті  рвані рани рук.

Близько 8 години ранку за місцевим часом перший вибух стався в будівлі, яка раніше була приміщенням школи авіації.

Так звана “сенаторка” від “ЛНР” Дар’я Лантратова заявила, що в будівлю влучили дві ракети. Вона звинуватила Україну в завданні удару по переважно цивільному району.

Влада України не коментує інцидент.

За кілька годин у центрі Луганська стався другий вибух, у результаті якого було поранено кількох осіб, заявили росЗМІ.