Про це інформують росЗМІ.
Глава так званого “ЛНР” Леонід Пасічник уточнив, що в результаті вибуху четверо осіб перебувають у тяжкому стані, серед них і так званий в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Корнет.
Пасічник додав, що причиною інциденту став підрив.
Раніше у південних регіонах України було кілька спроб ліквідувати посадовців, призначених Росією. Тепер йдеться про ймовірну спробу ліквідації високопосадовця у тимчасово окупованому Луганську.
Зараз росЗМІ повідомляють, що Ігор Корнет знаходиться на апараті ІВЛ після вибуху в Луганську. У нього діагностували гемоторакс, мінно-вибухові рани, закриту черепно-мозкову травму, пошкодження головного мозку та відкриті рвані рани рук.
Близько 8 години ранку за місцевим часом перший вибух стався в будівлі, яка раніше була приміщенням школи авіації.
Так звана “сенаторка” від “ЛНР” Дар’я Лантратова заявила, що в будівлю влучили дві ракети. Вона звинуватила Україну в завданні удару по переважно цивільному району.
Влада України не коментує інцидент.
За кілька годин у центрі Луганська стався другий вибух, у результаті якого було поранено кількох осіб, заявили росЗМІ.
- Вранці 15 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. У росЗМІ заявили про влучання в Луганське вище військове авіаційне училище штурманів.
- Увечері 12 травня в окупованому Луганську також лунали вибухи. Росіяни заявили, що ЗСУ вдарили по місту двома ракетами: англо-французькою Storm Shadow та американською ADM-160B MALD.
- 11 травня речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення Великої Британії про надання Україні ракет великої дальності Storm Shadow. Раніше в РФ заявляли, що надання такої зброї буде перетином так званої “червоної лінії”.