У тимчасово окупованому Маріуполі люди досі живуть у наметах та готують на вогнищі

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі місцеві мешканці досі живуть у наметах, адже окупанти так і не надали їм обіцяного житла.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Відтак намети розташовано біля кінотеатру “Савона”, де жителі міста ховалися під час масованих обстрілів російських армійців. Місцеві жителі Маріуполя досі продовжують готувати їжу на вогнищі посеред вулиці, а сплять у підвалах кінотеатру.

“Всі обіцяють допомогти. Але коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити”, – розповідають місцеві мешканці.

Варто зазначити, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни хочуть демонтувати стінопис “Мілана”, присвячений дівчинці, яка стала жертвою російських обстрілів міста у 2015 році, втративши маму та ногу.

Офіційною причиною для знищення стінопису окупанти назвали “відновлення теплового контуру”.

Варто зауважити, що Мілані було шість років, коли мікрорайон “Східний”, в якому вона проживала разом з мамою, накрило обстрілами.

Мати дівчинки загинула. Медики змушені були ампутувати дитині ногу. Вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити. Стінопис “Мілана” символізує біль і горе, які Росія принесла в Україну.