Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому росіянами місті десятки людей щоденно звертаються зі скаргами на симптоми холери і дизентерії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко, посилаючись на джерела з кола колаборантів, повідомив, що щодня 10-15 жителів тимчасово окупованого Маріуполя звертаються за допомогою через симптоми дизентерії та холери (головний біль, рвота, діарея).

Однак визначити, чим дійсно хворіють мешканці, неможливо, оскільки окупанти вивезли з міста реагенти.

Також у Маріуполі немає антибіотиків, тому людей, замість лікування, просто відправляють додому.

“Окупанти обмежили спілкування с маріупольцями по лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну столову. Все окреме”, – зауважив Андрющенко.

Водночас він повідомив, що 16 червня на лівобережжі помітили кортеж Міжнародного Червоного Хреста, який привіз 4 фури гуманітарної допомоги.

“Сподіваємось, що через відкритий доступ МЧХ втрутиться в ситуацію. Самі окупанти нічого не роблять, навіть не введено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання”, – додав він.

Та окрім холери жителів Маріуполя очікує новий виклик, який торкнеться хворих на цукровий діабет. За даними Андрющенка, інсулін, який окупанти привезли до Маріуполя – низької якості. Більш того, навіть цього інсуліну критично мала кількість

“Джерела кажуть, про раптове зростання ампутацій кінцівок у хворих на цукровий діабет останній тиждень. Щодня не менше двох операцій”, – резюмував він.