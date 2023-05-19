Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, що один вибух стався в районі “Невський”, а інший — поблизу аеропорту.
Окупаційна “адміністрація” Маріуполя заявила російській пропагандистській агенції “ТАСС”, що вибухи було чутно нібито “в районі старого аеропорту”.
Водночас на фото та відео, що опубліковані місцевими Telegram-каналам, видно кілька спалахів та густу хмару диму.
- 16-20 травня — річниця виходу Маріупольського гарнізону з “Азовсталі”. Події, які перегорнули стару та почали нову сторінку боротьби в історії російсько-української війни. Епізоди прощання з місцем, яке було прихистком в найважчі часи, але водночас назавжди увіковічнило в своїх стінах безліч життів. Фортеця сучасності “Азовсталь” — місце, що стало одним з найбільш знакових образів сучасної оборони України.
- До України вдалося повернути 6-річну дівчинку, яку росіяни викрали та вивезли до Росії. Батьки дитини є захисниками Маріуполя та певний час перебували у російському полоні.
- Німецька щоденна газета Junge Welt, що виходить у Берліні та вважається ворожою для конституційного порядку держави, опублікувала пропагандистський матеріал про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. У публікації не згадано ні про знищення Росією міста, ані про масові вбивства.