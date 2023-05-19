Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

За словами Андрющенка, що один вибух стався в районі “Невський”, а інший — поблизу аеропорту.

Окупаційна “адміністрація” Маріуполя заявила російській пропагандистській агенції “ТАСС”, що вибухи було чутно нібито “в районі старого аеропорту”.

Водночас на фото та відео, що опубліковані місцевими Telegram-каналам, видно кілька спалахів та густу хмару диму.