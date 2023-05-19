16-20 травня — річниця виходу Маріупольського гарнізону з “Азовсталі”. Події, які перегорнули стару та почали нову сторінку боротьби в історії російсько-української війни. Епізоди прощання з місцем, яке було прихистком в найважчі часи, але водночас назавжди увіковічнило в своїх стінах безліч життів.

Фортеця сучасності “Азовсталь” — місце, що стало одним з найбільш знакових образів сучасної оборони України.