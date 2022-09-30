Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував світлину десятка книг та зауважив, що це – українські підручники.

Андрющенко уточнив, що окупанти викинули українські підручники на подвір’ї школи №48 і тут же спалили їх.

“Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють”, – написав він.