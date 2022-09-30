Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він опублікував світлину десятка книг та зауважив, що це – українські підручники.
Андрющенко уточнив, що окупанти викинули українські підручники на подвір’ї школи №48 і тут же спалили їх.
“Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють”, – написав він.
- Мешканцям тимчасово окупованого Маріуполя почали надходити повідомлення з проханням з’явитися до військкомату. Такі сповіщення надходили й раніше, однак відтепер, на тлі псевдореферендумів окупанти наважилися робити це відкрито.