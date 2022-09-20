Про це він повідомив у своєму Telegram.
За словами Федорова, військові РФ “невтримно палять” в окупованому Мелітополі. Близько 8:40 у місті пролунали два гучних вибухи.
За його словами, “поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим”. Це підтверджує й опубліковане ним відео.
Наразі з’ясовуються всі подробиці. Інформації щодо загиблих чи постраждалих немає.
Раніше Федоров заявляв, що сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Також партизани знищують все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці.
- 3 вересня на території тимчасово окупованого аеродрому Мелітополя пролунало п’ять гучних вибухів.
- 1 вересня школярів у навчальних закладів Мелітополя змушували фотографуватися з портретом президента Росії Володимиром Путіним. Дітям розповідали, що України нібито не існує.