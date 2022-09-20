Сьогодні, 20 вересня, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті пролунали вибухи.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами Федорова, військові РФ “невтримно палять” в окупованому Мелітополі. Близько 8:40 у місті пролунали два гучних вибухи.

За його словами, “поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим”. Це підтверджує й опубліковане ним відео.

Наразі з’ясовуються всі подробиці. Інформації щодо загиблих чи постраждалих немає.

Раніше Федоров заявляв, що сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Також партизани знищують все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці.