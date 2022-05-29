Про це повідомляє місцеве видання “РІА Мелітополь”.
“Зараз у міському парку патріоти виконують гімн України. На фото – кілька десятків людей з імпровізованими плакатами, прапорами та жовто-блакитними стрічками”, – зазначили у виданні з посиланням на очевидців.
Ще декілька днів тому мелітопольські партизани запросили городян 29 травня на проукраїнський мітинг, який організовував рух Жовта стрічка. Однак були відомі лише час і дата зустрічі.
“Мелітопольці ще раз довели, що не готові здаватися та вірять у якнайшвидше звільнення Мелітополя ЗСУ”, – зазначили у виданні.
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