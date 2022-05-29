Про це повідомляє місцеве видання “РІА Мелітополь”.

“Зараз у міському парку патріоти виконують гімн України. На фото – кілька десятків людей з імпровізованими плакатами, прапорами та жовто-блакитними стрічками”, – зазначили у виданні з посиланням на очевидців.

Ще декілька днів тому мелітопольські партизани запросили городян 29 травня на проукраїнський мітинг, який організовував рух Жовта стрічка. Однак були відомі лише час і дата зустрічі.