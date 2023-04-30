У тимчасово окупованому Мелітополі відкрили «меморіальну дошку» Дар’ї Дугіній

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Меморіальну дошку із зображенням Дугіної відкрили у місті на одній із будівель Мелітопольського державного університету. При цьому навчальний заклад знаходиться на вулиці, яку кілька днів тому офіційно перейменували на честь Дугіної.

На “меморіальній дошці”, під портретом Дугіної, є напис: “Даша – наша душа”. Після “урочистого відкриття” дошки із зображенням пропагандистки до неї поклали квіти учасники церемонії.

Раніше Путін висловив співчуття батькам Дугіної та охарактеризував вбивство пропагандистки як “підлий, жорстокий злочин”.

У пресслужбі Національної гвардії України зауважили, що, за версією ФСБ РФ, вбивство Дар’ї Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. А виконавицею нібито є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, котра нібито раніше проходила службу в полку “Азов”. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам “злочини, які вчиняють aзoвці” на території РФ.

Своєю чергою, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар’ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.