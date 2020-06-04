В учасників стрілянини в Броварах вилучили арсенал зброї

В учасників масової стрілянини в Броварах правоохоронці провели обшуки та вилучили арсенал зброї.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, “чорнові” записи.

Фото: Національна поліція України

Крім того, правоохоронці продовжують розшукувати інших учасників стрілянини.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних виробництвах, відкритих за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.