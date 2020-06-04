В учасників стрілянини в Броварах вилучили арсенал зброї

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, “чорнові” записи.
Фото: Національна поліція України
Крім того, правоохоронці продовжують розшукувати інших учасників стрілянини.
За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних виробництвах, відкритих за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
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