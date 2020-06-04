Covid-19 Україна

оновлено 04.06.2020 о 16:01

Всього:

25411(+588)

Хворіють:

+602(+588)

Вилікувались:

11042(+362)

Померло:

747(+12)

17:12 В Ірані повідомили про новий пік захворюваності COVID-19
17:03 Туреччина відновить авіасполучення з Україною з 15 червня
16:59 «Є норми культури»: у кафе, яке відвідав Зеленський, попри карантин, пояснили чому пустили його
16:38 Великобританія виділить 2 мільярди доларів на розробку вакцини від COVID-19
16:23 У Києві оголосили штормове попередження: очікується гроза
16:20 «Слуга» Яцик знялася з конкурсу у комісію з відбору керівництва ДБР за наполяганням Зеленського
16:02 ВООЗ закликає восени бути готовими до другої хвилі коронавірусу
15:46 В учасників стрілянини в Броварах вилучили арсенал зброї
15:37 «Диверсія проти країни»: Суд зобов'язав СБУ відкрити провадження проти Степанова
15:32 Нардепи продовжили строки завершення підготовки кандидатів та докторів наук
15:29 Іспанія відкриє кордони з Португалією і Францією 22 червня
Ексклюзив
15:20 Тищенко хоче, аби комітет Ради розібрався з Гончаренком через «образи» президента
15:19 Залізничне сполучення із західними областями відновлено
15:05 Правоохоронці посилять патрулювання пляжів на Азовському морі
14:55 У Нацполіції запровадять систему цілодобового контролю дій правоохоронців
14:52 Нардепи підтримали за основу законопроєкт щодо захисту місцевих бюджетів
14:48 Головний санлікар про відвідування Зеленським кафе всупереч карантину: «Все пройшло гуд»
14:40 На цьому тижні ОПЕК+ може обговорити скорочення видобутку нафти, – Reuters
14:30 У США затримали вже понад 10 тисяч протестуючих
14:28 Рада зробила крок до вдосконалення виборчого законодавства
14:25 Коронавірус і поліція посилили расовий розкол в США: опитування
13:51 У травні минулого року було зростання, а тепер економіка на землі, – Порошенко
13:48 У Норвегії зсув ґрунту зніс у море 8 будинків: вражаюче відео
13:40 В Україну йде суттєве потепління, – синоптик
13:40 Лукашенко призначив нового прем’єр-міністра
13:31 Шведський епідеміолог не вибачався за стратегію країни в боротьбі з COVID-19
13:16 У Нью-Йорку із засідки підстрелили двох копів, ще одного поранили ножем
13:13 ЄС заклав $2,7 мільярда на закупівлю вакцин від COVID-19, коли вони стануть доступні
12:51 «Надайте докази, або йдіть в ср*ку»: Андрій Хливнюк виступив на захист підозрюваних у справі Шеремета
12:48 Антирекорд COVID-19: очільник МОЗ допускає посилення карантину при погіршенні ситуації
12:44 Трамп стверджує, що не ховався в бункері під час протестів біля Білого дому
12:31 Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет попався на плагіаті
12:27 На ОПЗ розкритикували Саакашвілі
12:01 У США вибрали п'ять компаній, які займуться виробництвом вакцин від коронавірусу

В учасників стрілянини в Броварах вилучили арсенал зброї

В учасників масової стрілянини в Броварах правоохоронці провели обшуки та вилучили арсенал зброї.

Четвер, 4 червня 2020, 15:46

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, “чорнові” записи.

Фото: Національна поліція України

Крім того, правоохоронці продовжують розшукувати інших учасників стрілянини.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних виробництвах, відкритих за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

  • В Броварах 29 травня вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
  • 20-ти учасникам масової перестрілки в Броварах суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.
  • Правоохоронці затримали ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом у справі стрілянини у житловому кварталі в Броварах Київської області.
Теги: Арсен Аваков, стрілянина, Бровары, перестрелка

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись