Про це повідомило United24.

Головною метою кампанії є подякувати всім, хто підтримував Україну протягом року. Першими локаціями, де з’явилося повідомлення від United24, стали Таймс-сквер у Нью-Йорку та Лестер-сквер у Лондоні.

У платформі нагадали, що United24 об’єднала довкола допомоги Україні людей зі 110 країн.

“Ми хочемо подякувати їм за підтримку та відчуття плеча, відчуття, що ми не самі у цій боротьбі. Ми бачимо велику силу у спільноті однодумців, які допомагають нам сьогодні, допомагатимуть завтра і залишаться з Україною на багато років після перемоги. Thank you campaign — найменше, що ми можемо зробити, аби віддячити їм уже зараз”, — наголосила координаторка United24 Ярослава Гресь.

Ще ініціативу підтримали Метрополітен-опера і Карнеґі-хол на Мангеттені у Нью-Йорку, резиденція Європейської Ради та Ради Європейського Союзу у Брюсселі.

Незабаром до кампанії планують долучитися локації у понад 15 країнах.

United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.