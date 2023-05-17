Про це повідомило United24.

Головною метою кампанії є подякувати всім, хто підтримував Україну протягом року. Першими локаціями, де з’явилося повідомлення від United24, стали Таймс-сквер у Нью-Йорку та Лестер-сквер у Лондоні.

У платформі нагадали, що United24 об’єднала довкола допомоги Україні людей зі 110 країн.