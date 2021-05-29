У В'єтнамі виявили новий штам коронавірусу, який являти собою гібрид британського та індійського штамів. Вірусологи вважають його ще більш заразним.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що у країні фіксують небувалі темпи поширення коронавірусу. Однак фахівці знайшли цьому пояснення.

“Після виконання секвенування генів у пацієнтів, які нещодавно захворіли, ми виявили новий варіант, який являє собою суміш варіантів з Індії та Великої Британії”, – заявив міністр охорони здоров’я Нгуєн Тхань Лонг.

Він зазначив, що виявлено індійський варіант коронавірусу з мутаціями, які спочатку були виявлені у британському штамі. За словами міністра, цей гібрид швидко вражає людей повітряно-крапельним шляхом. Очільник МОЗ країни пов’язує стрімке поширення вірусу із виявленням новому штаму.

Додамо, що у В’єтнамі виявлено 6396 випадків коронавірусу, 47 осіб померли.