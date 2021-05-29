Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Зазначається, що у країні фіксують небувалі темпи поширення коронавірусу. Однак фахівці знайшли цьому пояснення.
“Після виконання секвенування генів у пацієнтів, які нещодавно захворіли, ми виявили новий варіант, який являє собою суміш варіантів з Індії та Великої Британії”, – заявив міністр охорони здоров’я Нгуєн Тхань Лонг.
Він зазначив, що виявлено індійський варіант коронавірусу з мутаціями, які спочатку були виявлені у британському штамі. За словами міністра, цей гібрид швидко вражає людей повітряно-крапельним шляхом. Очільник МОЗ країни пов’язує стрімке поширення вірусу із виявленням новому штаму.
Додамо, що у В’єтнамі виявлено 6396 випадків коронавірусу, 47 осіб померли.
- Раніше міністерство інформаційних технологій Індії надіслало листа усім компаніям-представникам соціальних мереж з проханням видалити матеріали зі згадкою про “індійський” штам коронавірусу.