Джерело: Reuters
У В’єтнамі заборонили фільм про Барбі, оскільки він містить карту, на якій зображено “лінію з дев’ятьма штрихами” Китаю над Південнокитайським морем.
Показ фільму мав початися у в’єтнамських кінотеатрах 21 липня.
Ві Кіен Тхань, голова відділу кіно В’єтнаму, підтвердив заборону на показ фільму, посилаючись на появу карти в певних сценах.
Як відомо, Пекін претендує майже на все Південнокитайське море, ґрунтуючись на так званій “лінії з дев’яти штрихів”, що є невизначеним обрисом карт, які датуються 1940-ми роками.
В’єтнам також претендує на частину моря разом з іншими прибережними державами, включаючи Філіппіни, які подали позов до суду, і Малайзію.
Це не перший раз, коли В’єтнам вживає заходів проти фільмів через претензії до Китаю. Минулого року він заборонив фільм “Незвідане: Удача Дрейка”, а у 2019 році мультфільм “Єті” було знято з екранів після виявлення сцен із зображенням карти.
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