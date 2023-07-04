Фільм, який незабаром має вийти в прокат, заборони через сцени, що показують “лінію дев’яти штрихів” Китаю, згідно з якою він претендує на майже все Південнокитайське море.

Джерело: Reuters

У В’єтнамі заборонили фільм про Барбі, оскільки він містить карту, на якій зображено “лінію з дев’ятьма штрихами” Китаю над Південнокитайським морем.

Показ фільму мав початися у в’єтнамських кінотеатрах 21 липня.

Ві Кіен Тхань, голова відділу кіно В’єтнаму, підтвердив заборону на показ фільму, посилаючись на появу карти в певних сценах.

Як відомо, Пекін претендує майже на все Південнокитайське море, ґрунтуючись на так званій “лінії з дев’яти штрихів”, що є невизначеним обрисом карт, які датуються 1940-ми роками.

В’єтнам також претендує на частину моря разом з іншими прибережними державами, включаючи Філіппіни, які подали позов до суду, і Малайзію.

Це не перший раз, коли В’єтнам вживає заходів проти фільмів через претензії до Китаю. Минулого року він заборонив фільм “Незвідане: Удача Дрейка”, а у 2019 році мультфільм “Єті” було знято з екранів після виявлення сцен із зображенням карти.