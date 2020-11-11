Про це повідомляє місцевий телеканал TVN Warszawa.

Цьогорічний Марш Незалежності мав пройти як автопробіг під гаслом “Наша цивілізація, наші принципи”, але дуже швидко перетворився на багатотисячний марш, у якому брали участь і автівки, і пішоходи. Чимало учасників події, яких було кілька тисяч, мали з собою червоно-білі прапори.

Перед Маршем частина його учасників зібралася під Палацом культури і науки та палила фаєри.

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

Після протестувальники почали збиратися в колони, що займали автодороги та перекривали рух автомобілів. Перед стартом Маршу перед присутніми виступили голова “Національного руху”, голова партії “Всепольська молодь” та голова асоціації “Марш Незалежності”. Тоді колони вирушили у напрямку об’їзду Вашингтона.

Фото: РАР

Речниця мерії Варшави Кароліна Галецька публічно оголосила, що дозволу на проведення акції не було, крім того, її проведення заборонено судом.

Поліція спершу повідомила, що відстежує осіб, що використовують піротехнічні засоби, а згодом почала закликати протестувальників розійтися, оскільки акція несанкціонована.

Незабаром з’явилися перші повідомлення про зіткнення між протестувальниками та поліціянтами. Поліція заявила, що “застосовуються прямі заходи примусу”.

Згодом в ЗМІ почала з’являтися інформація, що деякі учасники акції закидають петардами адмінбудівлі, поліціянтів та журналістів.

Речниця мерії Кароліна Галецька також заявила, на маршруті маршу виникають “небезпечні ситуації”— спроби підпалити двері адмінбудівлі та сутички з поліціянтами.

Коли натовп зібрався на майданчику Національного стадіону, активісти й далі кидали фаєри та пляшки в поліцію, поліціянти просили розійтися і почали затримувати найбільш агресивних протестувальників.

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: РАР

Поліція почала оточувати демонстрантів, кількість правоохоронців було збільшено. За повідомленнями поліція, деякі офіцери отримували поранення.

“З метою відновлення громадського порядку в рамках чинного законодавства здійснюється діяльність підрозділів поліції. Кілька поліцейських отримали поранення. Застосовуються заходи примусу, включаючи перцевий спрей та, в окремих випадках, гладкоствольну зброю”, — повідомляли в Поліції.

До моменту, коли протестувальники прийшли до стадіону, значна частина демонстрантів вже розійшлася, а організатори Маршу повідомили у соцмережах про його завершення. Під стадіоном залишилися тільки кілька сотень осіб.

У приміщеннях стадіону наразі розташовано  тимчасовий шпиталь для лікування хворих на COVID-19. Протестувальники заважали руху швидких та вантажівок, тож поліціянтам довелося розігнати їх.

Наразі місцева влада з’ясовує збитки після акції протесту, а поліція повідомляє, що намагатиметься ідентифікувати та притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у зіткненнях та підпалах.