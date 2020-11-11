11 листопада до Дня Незалежності у Варшаві ультраправі активісти влаштували багатотисячну акцію попри накладені мерією карантинні обмеження. Відбувалися зіткнення з поліцією.

Про це повідомляє місцевий телеканал TVN Warszawa.

Цьогорічний Марш Незалежності мав пройти як автопробіг під гаслом “Наша цивілізація, наші принципи”, але дуже швидко перетворився на багатотисячний марш, у якому брали участь і автівки, і пішоходи. Чимало учасників події, яких було кілька тисяч, мали з собою червоно-білі прапори.

Перед Маршем частина його учасників зібралася під Палацом культури і науки та палила фаєри.

Після протестувальники почали збиратися в колони, що займали автодороги та перекривали рух автомобілів. Перед стартом Маршу перед присутніми виступили голова “Національного руху”, голова партії “Всепольська молодь” та голова асоціації “Марш Незалежності”. Тоді колони вирушили у напрямку об’їзду Вашингтона.

Речниця мерії Варшави Кароліна Галецька публічно оголосила, що дозволу на проведення акції не було, крім того, її проведення заборонено судом.

Поліція спершу повідомила, що відстежує осіб, що використовують піротехнічні засоби, а згодом почала закликати протестувальників розійтися, оскільки акція несанкціонована.

Podejmowane są interwencje wobec osób, które w Al. Jerozolimskich używały materiałów pirotechnicznych. Zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk rac i świec dymnych. Legitymowane są osoby, które używały takich materiałów. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Незабаром з’явилися перші повідомлення про зіткнення між протестувальниками та поліціянтами. Поліція заявила, що “застосовуються прямі заходи примусу”.

W rejonie Ronda de Gaulle'a grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi. Do działań wprowadzono pododdziały zwarte. W celu przywrócenia porządku prawnego wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Згодом в ЗМІ почала з’являтися інформація, що деякі учасники акції закидають петардами адмінбудівлі, поліціянтів та журналістів.

Речниця мерії Кароліна Галецька також заявила, на маршруті маршу виникають “небезпечні ситуації”— спроби підпалити двері адмінбудівлі та сутички з поліціянтами.

Patrioci szturmujący Empik po dzieła Jana Pawła II i kardynała Dziwisza. pic.twitter.com/DbtDDWO96F — dir_ekt (@x_direkt) November 11, 2020

Коли натовп зібрався на майданчику Національного стадіону, активісти й далі кидали фаєри та пляшки в поліцію, поліціянти просили розійтися і почали затримувати найбільш агресивних протестувальників.

Поліція почала оточувати демонстрантів, кількість правоохоронців було збільшено. За повідомленнями поліція, деякі офіцери отримували поранення.

“З метою відновлення громадського порядку в рамках чинного законодавства здійснюється діяльність підрозділів поліції. Кілька поліцейських отримали поранення. Застосовуються заходи примусу, включаючи перцевий спрей та, в окремих випадках, гладкоствольну зброю”, — повідомляли в Поліції.

W celu przywrócenia porządku publicznego, w ramach obowiązującego prawa prowadzone są działania pododdziałów zwartych policji. Kilku policjantów zostało rannych. Wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego w tym gaz pieprzowy i w indywidualnych przypadkach broń gładkolufowa. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

До моменту, коли протестувальники прийшли до стадіону, значна частина демонстрантів вже розійшлася, а організатори Маршу повідомили у соцмережах про його завершення. Під стадіоном залишилися тільки кілька сотень осіб.

У приміщеннях стадіону наразі розташовано тимчасовий шпиталь для лікування хворих на COVID-19. Протестувальники заважали руху швидких та вантажівок, тож поліціянтам довелося розігнати їх.

Z chuliganami się nie negocjuje. Nieważne, gdzie są i jakie głoszą poglądy. Ważne, jak się zachowują. W takich przypadkach zawsze będziemy działać zdecydowanie dla przywrócenia porządku i zapewnienia bezpieczeństwa innych ludzi. pic.twitter.com/rJ1EhC5QPu — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Наразі місцева влада з’ясовує збитки після акції протесту, а поліція повідомляє, що намагатиметься ідентифікувати та притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у зіткненнях та підпалах.

Zachowanie chuliganów, ich agresja i zagrażanie bezpieczeństwu innych osób wymagały zdecydowanej reakcji z naszej strony. Będziemy ustalać tożsamość wszystkich uczestników takich burd i ataków na policjantów oraz pociągać ich do odpowiedzialności przed sądem. pic.twitter.com/FdybaqutlX — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020