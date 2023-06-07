Джерело: Держкіно.
У Варшаві, 6 червня, на благодійному кінофестивалі відбувся перший показ стрічки “Щедрик”, режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської . Фільм транслювався українською мовою з польськими субтитрами.
Картина описує події, що розгортаються з 1938 року в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові. Одна імперія витісняє іншу, владущі режими ворогують, стрімко змінюється світ довкола. У одному будинку по сусідству жили кілька сімей різних національностей – українці, поляки, німці та євреї. Буремні події не залишили шансів на щасливе спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії шанс бодай на якийсь час почуватися безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття.
Довідково. Фільм “Щедрик” створено компанією “Ама Віжн” у співпраці зі Stewopol за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно.
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