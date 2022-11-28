Про це повідомила віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська у Facebook.
За її словами, перейменування є важливим жестом щодо українців. Перейменування відбувалося за сприяння й активності депутата Ради Варшави від правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Філіпа Фронцковяка.
“Це важливий жест щодо українців, які щодня відчувають варварство та звірство з боку Росії. Розташування алеї не було випадковим”, — підкреслила Госєвська.
Депутатка подякувала колезі Ради Варшави за ініціативу та сприяння у прийнятті відповідної резолюції.
“Стоп російській агресії! Стоп російському геноциду! Нехай живе вільна Україна!”, — наголосила Госєвська.
На перейменування відреагував посол України в Польщі Василь Зварич у Twitter. Український представник подякував Польщі за ініціативу.
“Це важливий жест на честь жертв російських злочинів, за які Росія має відповідати. Безкарність Росії призведе до збільшення кількості невинних жертв російського варварства”, — написав Зварич.
Bardzo serdecznie dziękuję, Polsko! 🇵🇱🇺🇦 To ważny gest ku czci ofiar zbrodni rosyjskich, za które Rosja powinna być pociągnięta do odpowiedzialności. Bezkarność dla Rosji będzie skutkować wzrostem ilości niewinnych ofiar barbarzyństwa rosyjskiego. #StopRussiaNOW #StandWithUkraine https://t.co/JWbam6RU1x
— Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) November 28, 2022
- Польща розширює свою прикордонну інфраструктуру та готує транспортні “лінії солідарності” для підтримки експорту українського зерна й інших товарів з України. Вони проходитимуть через польську територію та порти на Балтійському морі, — заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький 26 листопада в Києві.
- Польський євродепутат від партії “Право і справедливість” Йоахім Брудзінський заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot були б набагато ефективнішими в Україні. Раніше Німеччина їх хотіла передати до Польщі.