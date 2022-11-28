Про це повідомила віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська у Facebook.

За її словами, перейменування є важливим жестом щодо українців. Перейменування відбувалося за сприяння й активності депутата Ради Варшави від правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Філіпа Фронцковяка.

“Це важливий жест щодо українців, які щодня відчувають варварство та звірство з боку Росії. Розташування алеї не було випадковим”, — підкреслила Госєвська.

Депутатка подякувала колезі Ради Варшави за ініціативу та сприяння у прийнятті відповідної резолюції.

“Стоп російській агресії! Стоп російському геноциду! Нехай живе вільна Україна!”, — наголосила Госєвська.

На перейменування відреагував посол України в Польщі Василь Зварич у Twitter. Український представник подякував Польщі за ініціативу.

“Це важливий жест на честь жертв російських злочинів, за які Росія має відповідати. Безкарність Росії призведе до збільшення кількості невинних жертв російського варварства”, — написав Зварич.