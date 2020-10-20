Про це повідомили в мерії Варшави.
Гроші, зекономлені через скасування святкувань, залишаться в бюджеті столиці.
“Здоров’я жителів – найголовніше. Відсутність заходи призведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста”, – заявила прес-секретар адміністрації міста Кароліна Галецька.
Вона сподівається, що компенсувати втрачене вдасться в наступному році.
За захворюваності COVID-19 Польща займає 10 місце в Європі і 29 – в світі.
- 13 жовтня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький тимчасово перейшов на віддалений режим роботи. Політик самоізолювався після тісного контакту із зараженим коронавірусом.