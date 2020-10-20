У столиці Польщі, Варшаві, на тлі спалаху захворювань на коронавірус COVID-19, влада ухвалила рішення скасувати всі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року.

Про це повідомили в мерії Варшави.

Гроші, зекономлені через скасування святкувань, залишаться в бюджеті столиці.

“Здоров’я жителів – найголовніше. Відсутність заходи призведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста”, – заявила прес-секретар адміністрації міста Кароліна Галецька.

Вона сподівається, що компенсувати втрачене вдасться в наступному році.

За захворюваності COVID-19 Польща займає 10 місце в Європі і 29 – в світі.