В столиці США, Вашингтоні (округ Колумбія), почали знімати карантинні обмеження. Влада міста оголосила про поступове відкриття ресторанів, кіно, театрів і так далі. Всі обмеження планується зняти до початку липня.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Влада Вашингтону повідомила про те, що вже затверджено графік поступового відкриття всіх об’єктів, де до цього було введено карантинні обмеження. Очікується, що буде знято всі обмеження на проведення заходів в приміщеннях вже до початку липня.

Попри зняття карантинних обмежень, громадяни все одно повинні будуть носити захисні маски.

Очільниця Вашингтону, Мюріел Баузер, розказала громадянам про двоетапний план, відповідно до якого більшість обмежень знімуть до 21 травня.

Однак, обмеження все ще діятимуть в барах, нічних клубах та розважальних закладах. Їх відкриють, орієнтовно, до 11 червня.

З 21 травня в місті знімуть обмеження на роботу ресторанів, спортивних залів, офісів, шкіл, релігійних закладів.

Окрім цього, влада пообіцяла допомогти компанії Monumental Sports, яка володіє хокейною командою Capitals та баскетбольною командою Wizards. Вони просять, щоб влада дозволила їм проводити матчі плей-офф із заповненістю 25% вболівальників, замість 10%.

Також планується перевести в офлайн працівників, які на початку пандемії почали працювати віддалено. До 12 липня всі державні службовці округу Колумбія, як мінімум частково, повернуться на роботу в офіси.

Мер міста повідомила, що до 10 травня понад 200 тисяч жителів округу Колумбія отримали по дві дози вакцини проти коронавірусу. Загалом, 50% жителів округу отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

В місті демонтують польовий госпіталь, який розташовано в вашингтонському конгрес-центрі.

Департамент охорони здоров’я округу збирається затвердити порядок зняття карантинних обмежень протягом найближчих 7 – 10 днів, а також опублікувати загальні рекомендації щодо носіння масок, поїздок, гігієни й так далі.

До цього в місті послабили карантинні обмеження 1 травня. Магазинам дозволили приймати вдвічі більше покупців. Ресторани отримали дозвіл приймати по 10 гостей за столиками, а не по 6. Також було дозволено влаштовувати концерти з живою музикою на вулицях, в садах, парках, вуличних кафе і так далі.

В приміщеннях дозволено проводити масові ділові зустрічі, особливі заходи, а також – весілля. Загалом, дозволено, аби на заходах було до 250 осіб. Якщо більше – потрібно отримати спеціальний дозвіл. З 21 травня в місті знову можна буде танцювати на весіллях.