Про це повідомляє видання The Washington Post.

Як відомо, 6 січня – день затвердження підсумків президентських виборів у Конгресі США.

14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена. За нього проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Результати голосування колегії повинні бути затверджені Конгресом США 6 січня (на спільному засіданні Сенату і Палати представників).

Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

Варто зазначити, що сотні протестувальників вийшли на вулиці ще у вівторок, 5 січня. Весь день прихильники Трампа знаходилися в центрі Вашингтона, зокрема, на площі Freedom Plaza.

Протягом майже восьми годин різні спікери повторювали теорії змови з приводу виборів, озвучували молитви і скандували гасла на підтримку Трампа.

Близько 20:00 демонстранти станцювали під кантрі-реп-пісню “Роджер Стоун не зробив нічого поганого”. Як відомо, Стоун – американський політичний консультант і лобіст, колишній радник Трампа, якого американський лідер не так давно помилував. Стоун фігурував у рамках “російського розслідування” спецпрокурора Роберта Мюллера. Стоуна звинувачували у брехні Конгресу.

Сам Стоун також виступив перед учасниками протесту.

Учасники акції в основному були без захисних масок і не дотримувалися дистанції. Виступаючі перед прихильниками Трампа, спікери озвучували скептичні заяви з приводу необхідності масок, запобіжних заходів і вакцин проти COVID-19, який убив понад 355 тис. американців.

Протестувальники залишалися на вулиці до пізньої ночі.

Far-right activist and “Stop the Steal” leader Ali Alexander in Freedom Plaza leads the crowd in a “Victory or death!” chant. pic.twitter.com/RW27eA8oh5 — Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) January 5, 2021

Як повідомляє американський телеканал NBC News, під час вчорашніх протестів відбулися сутички з поліцією. Були проведені перші затримання.

Так, згідно з даними поліції Вашингтона, станом на 21:00 було здійснено шість арештів. Протестувальникам, серед іншого, були пред’явлені звинувачення в нападі на співробітників поліції.

Hundreds of law enforcement officers have mobilized across Washington, DC, as thousands of pro-Trump supporters who refuse to accept the President’s election loss have flocked to the nation’s capital https://t.co/P6vTi0BZJd pic.twitter.com/UelHor4fA8 — CNN (@CNN) January 6, 2021

Trump supporters are attacking the DC police at this moment. Who’s Antifa now? pic.twitter.com/ZYIUUx8a80 — John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) January 6, 2021

7:30PM “Stop the Steal” Rally —

• We’ve heard General Mike Flynn give a salute / shout-out to QAnon soldiers…

• George Papadopoulos praise the president for his pardon…

• Attendees pray for the Proud Boys. That’s where we’re at.@WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/QtxvtsZbYl — Mike Valerio (@MikevWUSA) January 6, 2021

Основні ж акції протесту заплановані у Вашингтоні на середу, 6 січня. Очікується, що в них візьмуть участь тисячі людей.

Це, можливо, будуть наймасовіші і найбільш жорсткі протести прихильників Трампа. Серед інших, на протест планують вийти представники ультраправої, неофашистської організації “Proud Boys”, яка підтримує Трампа.

Раніше чинний президент США анонсував початок акцій на 11:00 (18:00 за київським часом). В одній з демонстрацій запланована участь 30 тисяч людей.

Сам Трамп написав у своєму Twitter, що має намір виступити перед учасниками ралі в середу о 11:00 ранку на території біля Білого дому.

Крім того, він продовжив публікувати нічим не підтверджені заяви про нібито “шахрайство” на виборах і “крадіжку” результатів.

“Вашингтон затоплений людьми, які не хочуть бачити перемогу на виборах, вкрадену ліворадикальними демократами. З нашої країни досить, громадяни більше не стануть це терпіти! Ми в Овальному кабінеті чуємо вас (і любимо вас). Зробіть Америку знову великою!”, – написав Трамп.

По всьому Вашингтону сьогодні мобілізовані сотні співробітників правоохоронних органів, які повинні охороняти правопорядок. В рамках підготовки поліція розмістила в місті знаки, що попереджають про незаконність зберігання зброї під час протестів.