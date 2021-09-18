Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У місті ввели підвищені заходи безпеки через можливу акцію протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Вони збирають вимагати “справедливості” для учасників штурму Капітолія 6 січня.

У п’ятницю керівництво поліції Капітолія провело пресконференцію, де розповіло про заходи безпеки в місті. Зокрема, в пресконференції брали участь очільник поліції Капітолія Том Менджер, керівники операційних відділів — Йогананда Піттмен та Шон Галлагер, голова поліції округу Колумбія Роберт Конті та директор управління округу з питань внутрішньої безпеки й надзвичайних ситуацій Крістофер Родрігес.

“В наших планах, аби можливий протест 18 вересня був безпечним… У нас є чіткий план з намірами забезпечити їх мирний характер та якомога швидше зупинити будь-яке насилля. Ми не будемо миритися з будь-якими проявами насилля та злочинної поведінки”, – пояснив він.

Навколо Капітолія спорудили металеву огорожу, 100 військових Національної Гвардії допомагатимуть забезпечувати фізичну безпеку громадян. У Пентагоні пояснили, що вони охоронятимуть входи до урядових будівель та будуть готові активно діяти в будь-який момент по запиту поліції Капітолія.

Організатори протесту, група Look Ahead America (“Америко, дивись вперед”) заявили, що звинувачуваних у штурмі Капітолія переслідують та ставляться до них упереджено через політичні погляди. Планується, що під час сьогоднішнього протесту на вулиці Вашингтона вийдуть сотні ультраправих демонстрантів.