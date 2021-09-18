Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У місті ввели підвищені заходи безпеки через можливу акцію протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Вони збирають вимагати “справедливості” для учасників штурму Капітолія 6 січня.
У п’ятницю керівництво поліції Капітолія провело пресконференцію, де розповіло про заходи безпеки в місті. Зокрема, в пресконференції брали участь очільник поліції Капітолія Том Менджер, керівники операційних відділів — Йогананда Піттмен та Шон Галлагер, голова поліції округу Колумбія Роберт Конті та директор управління округу з питань внутрішньої безпеки й надзвичайних ситуацій Крістофер Родрігес.
“В наших планах, аби можливий протест 18 вересня був безпечним… У нас є чіткий план з намірами забезпечити їх мирний характер та якомога швидше зупинити будь-яке насилля. Ми не будемо миритися з будь-якими проявами насилля та злочинної поведінки”, – пояснив він.
Навколо Капітолія спорудили металеву огорожу, 100 військових Національної Гвардії допомагатимуть забезпечувати фізичну безпеку громадян. У Пентагоні пояснили, що вони охоронятимуть входи до урядових будівель та будуть готові активно діяти в будь-який момент по запиту поліції Капітолія.
Організатори протесту, група Look Ahead America (“Америко, дивись вперед”) заявили, що звинувачуваних у штурмі Капітолія переслідують та ставляться до них упереджено через політичні погляди. Планується, що під час сьогоднішнього протесту на вулиці Вашингтона вийдуть сотні ультраправих демонстрантів.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.