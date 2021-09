Про це повідомляє Reuters.

Поліція охороняє Капітолій за периметром. У найближчому аеропорту посилили заходи безпеки. Навколо федеральної будівлі спорудили металевий паркан висотою 2,5 метра.

Однак на протест прийшло небагато людей. Зокрема, деякі прийшли з прапорами правої організації “Три відсотки” (Three Percenters). Кількість активістів на протесті значно менша, аніж очікували в поліції.

Adam from Florida holding a Stars and Stripes with a symbol for a far right militia, the Three Percenters, at #justice4J6 rally . Claimed not to know what it was Organiser, Matt Braynard, asked him to take it down: “It’s an outside group and it makes the optics look bad”. pic.twitter.com/NtNlpXzJo8

— Chris McGreal (@ChrisMcGreal) September 18, 2021