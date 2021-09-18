У Вашингтоні (округ Колумбія) розпочався протест прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Вони вимагають "справедливості" для учасників штурму Капітолія 6 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція охороняє Капітолій за периметром. У найближчому аеропорту посилили заходи безпеки. Навколо федеральної будівлі спорудили металевий паркан висотою 2,5 метра.

Однак на протест прийшло небагато людей. Зокрема, деякі прийшли з прапорами правої організації “Три відсотки” (Three Percenters). Кількість активістів на протесті значно менша, аніж очікували в поліції.

Adam from Florida holding a Stars and Stripes with a symbol for a far right militia, the Three Percenters, at #justice4J6 rally . Claimed not to know what it was Organiser, Matt Braynard, asked him to take it down: “It’s an outside group and it makes the optics look bad”. pic.twitter.com/NtNlpXzJo8 — Chris McGreal (@ChrisMcGreal) September 18, 2021

Попри те, що учасників було небагато, між прихильниками Трампа та їх опонентами час від часу відбувалися сутички. Щойно поліціянти помічали щось підозріле – під’їжджали велосипедами та просили опонентів розійтися.

Організатори мітингу “Справедливість 6 січня” (Justice for J6) заявили, що очікують на мирний характер протесту.

У п’ятницю керівництво поліції Капітолія провело пресконференцію, де розповіло про заходи безпеки в місті. Зокрема, в заході взяли участь очільник поліції Капітолія Том Менджер, керівники операційних відділів — Йогананда Піттмен та Шон Галлагер, голова поліції округу Колумбія Роберт Конті та директор управління округу з питань внутрішньої безпеки й надзвичайних ситуацій Крістофер Родрігес.

Навколо Капітолія спорудили металеву огорожу, 100 військових Національної Гвардії допомагатимуть забезпечувати фізичну безпеку громадян. У Пентагоні пояснили, що вони охоронятимуть входи до урядових будівель та будуть готові активно діяти в будь-який момент по запиту поліції Капітолія.

Організатори протесту, група Look Ahead America (“Америко, дивись вперед”) заявили, що звинувачуваних у штурмі Капітолія переслідують та ставляться до них упереджено через політичні погляди. Планується, що під час сьогоднішнього протесту на вулиці Вашингтона вийдуть сотні ультраправих демонстрантів.