У суботу, 12 грудня, у Вашингтоні тисячі прихильників чинного президента США Дональда Трампа влаштували акцію протесту проти підсумків президентських виборів.

Про це повідомляє видання Axios.

В акції під назвою “Stop The Steal” (“Зупиніть крадіжку”) взяли участь жителі США, які відмовляються визнавати поразку Трампа на виборах і перемогу Джо Байдена, а також вірять у необґрунтовані “теорії змови” з приводу “крадіжки” результатів виборів.

Учасники протесту наділи кепки з гаслами Трампа “America first” (“Америка на першому місці”), “Make America Great Again!” (“Зробимо Америку знову великою!”) та іншими. Вони тримали плакати і прапори з відповідною символікою.

Як повідомляє агентство Reuters, прихильники Трампа промарширували центром Вашингтона до Білого дому, Конгресу США та Верховного суду.

Лише деякі з протестувальників носили захисні маски для обличчя, незважаючи на складну ситуацію з коронавірусом COVID-19 у країні і попри директиву місцевої влади про необхідність їх носити на вулиці.

Були серед демонстрантів і ті, хто приміряв маски, що імітують обличчя Трампа.

Біля готелю Trump Hotel до маршу приєдналися близько 200 представників крайньої правої, неофашистської організації “Proud Boys”, яка підтримує Трампа. Багато з них були в бронежилетах і шоломах.

Біля Верховного суду перед учасниками акції виступив Майкл Флінн – колишній радник Трампа з питань національної безпеки. Він був фігурантом розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера з приводу російського втручання у вибори в США в 2016 році. Це був перший публічний виступ Флінна відтоді, як Трамп його помилував наприкінці листопада цього року.

Акція проходила в основному мирно, проте вдень представники “Proud Boys” вступили в перепалку з приблизно 200 учасниками контрпротесту. Це сталося на площі Black Lives Matter Plaza неподалік від Білого дому. Також є інформація, що між ними сталися сутички.

В результаті були затримані не менше 5-6 осіб.

Moments after I took this video fireworks exploded at the front entrance of the Hyatt Hotel. Proud Boys and anti-fascist protesters had been starting to brawl at the entrance. Police in riot gear have since cleared the street back to 16th. #DCprotests pic.twitter.com/LJV0YRDfMW — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Сам Трамп відреагував на акцію протесту. Так, у суботу вранці він написав у своєму Twitter: “Ось це так! Тисячі людей збираються у Вашингтоні (округ Колумбія), на акцію “Stop the Steal”. Не знав про це, але я їх побачу!”

Згодом Трамп вирушив на футбольний матч до Військової академії США у Вест-Пойнті. Він кілька разів пролетів на вертольоті Marine One над натовпом протестувальників.

Акції протесту також були заплановані в штатах Джорджія, Пенсильванія, Мічиган, Вісконсин, Невада і Аризона, де кампанія Трампа раніше ставила під сумнів підрахунок голосів.

Як відомо, Трамп безпідставно відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах. Його команда подавала безліч позовів, намагаючись оскаржити результати виборів, але ці спроби не увінчалися успіхом.

Уже за кілька днів (14 грудня) повинна зібратися Колегія виборників, яка затвердить підсумки виборів. За прогнозами, обраний президент Джо Байден набере 306 голосів виборників, а Трамп – 232. Щоб стати президентом, потрібно 270 голосів виборників.