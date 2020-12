Про це повідомляє видання Axios.

В акції під назвою “Stop The Steal” (“Зупиніть крадіжку”) взяли участь жителі США, які відмовляються визнавати поразку Трампа на виборах і перемогу Джо Байдена, а також вірять у необґрунтовані “теорії змови” з приводу “крадіжки” результатів виборів.

Учасники протесту наділи кепки з гаслами Трампа “America first” (“Америка на першому місці”), “Make America Great Again!” (“Зробимо Америку знову великою!”) та іншими. Вони тримали плакати і прапори з відповідною символікою.

Як повідомляє агентство Reuters, прихильники Трампа промарширували центром Вашингтона до Білого дому, Конгресу США та Верховного суду.

Лише деякі з протестувальників носили захисні маски для обличчя, незважаючи на складну ситуацію з коронавірусом COVID-19 у країні і попри директиву місцевої влади про необхідність їх носити на вулиці.

Були серед демонстрантів і ті, хто приміряв маски, що імітують обличчя Трампа.

Біля готелю Trump Hotel до маршу приєдналися близько 200 представників крайньої правої, неофашистської організації “Proud Boys”, яка підтримує Трампа. Багато з них були в бронежилетах і шоломах.

Біля Верховного суду перед учасниками акції виступив Майкл Флінн – колишній радник Трампа з питань національної безпеки. Він був фігурантом розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера з приводу російського втручання у вибори в США в 2016 році. Це був перший публічний виступ Флінна відтоді, як Трамп його помилував наприкінці листопада цього року.

Акція проходила в основному мирно, проте вдень представники “Proud Boys” вступили в перепалку з приблизно 200 учасниками контрпротесту. Це сталося на площі Black Lives Matter Plaza неподалік від Білого дому. Також є інформація, що між ними сталися сутички.

В результаті були затримані не менше 5-6 осіб.

Moments after I took this video fireworks exploded at the front entrance of the Hyatt Hotel. Proud Boys and anti-fascist protesters had been starting to brawl at the entrance. Police in riot gear have since cleared the street back to 16th. #DCprotests pic.twitter.com/LJV0YRDfMW

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020