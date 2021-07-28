В окрузі Ватком(Whatcom) (штат Вашингтон) ухвалили рішення щодо заборони будівництва нових нафтопереробних заводів, вугільних електростанцій та інших об'єктів інфраструктури з використання викопного палива.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Округ Вашингтона став першим в США, де заборонили інфраструктурні об’єкти, де використовують викопне паливо.

Уряд округу Ватком одноголосно проголосував за заборону на будівництво нових заводів, вугільних електростанцій та інших подібних об’єктів. Окрім цього, указ вводить обмеження на інфраструктурні об’єкти, жде вже використовують викопне паливо. Зокрема, їм доведеться платити за додаткові гази, які виділяються в атмосферу.

Саме в цьому окрузі розташовано два з п’яти нафтопереробних заводи штату. Заправні станції BP та Phillips 66 контролюють об’єкти в комплексі Cherry Point. На комплексі переробляють більшу частину нафти з Канади та Аляски. Звідти її розподіляють в різні частини західного американського узбережжя.

Представник уряду штату заявив з цього приводу:

“В нас більше не буде нових нафтопереробних заводів… Ніхто не зможе отримати дозвіл на експорт продукції… вони не зможуть розширювати виробництво… Майбутнє точно за відновлюваними джерелами енергії”.

Місцеві жителі привітали таке рішення, оскільки викопне паливо негативно впливає на популяцію косаток, лосося і так далі.