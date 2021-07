Про це, зокрема, інформують американські телеканали CNN та NBC.

Інцидент стався на південному сході Вашингтона у п’ятницю ввечері, близько 23:00.

Унаслідок стрілянини загинула 6-річна дівчинка, а п’ятеро дорослих отримали поранення. Серед поранених – троє чоловіків та дві жінки. Їхнє життя – поза небезпекою.

Як повідомив заступник начальника управління поліції Вашингтона Ашан Бенедикт, поліцейські в тому районі почули постріли, а коли прибули на місце інциденту, то виявили поранених.

6-річну дівчину доставили до лікарні, де вона згодом померла. Життя інших поранених – поза небезпекою.

Наразі поліція встановлює обставини стрілянини, шукає можливих свідків та відеозаписи інциденту. Як пояснив Бенедикт, затримань поки не здійснювалося.

Причини події не озвучуються.

“У цьому місті все ще зберігається занадто багато насильства із застосуванням вогнепальної зброї”, – наголосив Бенедикт і закликав громадськість сприяти поліції в затриманні причетних до стрілянини.

**reposted w/o audio interference** 7.17.21 Executive Assistant Chief Benedict provides on-scene briefing of shooting incident at 2900 block of MLK Ave SE pic.twitter.com/NAfwOF1IqV

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 17, 2021