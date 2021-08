Про це інформують американські видання The Washington Post та The New York Times.

Як оголосила у вівторок мер округу Колумбія Мюріел Баузер, нові норми стосуються міських службовців та підрядників (які працюють із владою міста), включно з учителями, поліцейськими тощо. Загалом це близько 37 000 людей.

“Вакцинація проти COVID-19 буде обов’язковою для всіх державних службовців округу Колумбія, які працюють в установах, підзвітних меру”, – написала Мюріел Баузер у своєму Twitter.

Вони повинні будуть повністю вакцинуватися проти коронавірусу до 19 вересня. В іншому випадку вони повинні будуть щотижня проходити тестування на COVID-19.

Нові співробітники, які займатимуть посади після 13 серпня, повинні будуть пройти вакцинацію.

Причиною для відмови від вакцинації можуть бути медичні покази або ж релігійні переконання. У такому разі потрібно буде щотижня проходити тестування на COVID-19. За словами мера Вашингтона, “недотримання цієї вимоги буде призводити до несприятливих дій у сфері зайнятості”.

Нові норми не будуть застосовуватися до працівників “чартерних шкіл” (це навчальні заклади, які отримують державне фінансування, проте організовують свою діяльність незалежно від встановленої державної шкільної системи). Очікується, що багато таких шкіл запровадять аналогічне правило щодо вакцинації для своїх працівників.

“Ми дуже стійко і успішно придушили цей вірус в окрузі. А тепер ми зробимо те ж саме зі штамом “Дельта”. Однак спосіб зробити це – вакцинувати всіх”, – наголосила Баузер на пресконференції у вівторок.

За даними округу Колумбія, досі лише 59% з 37 тисяч службовців Вашингтона пройшли вакцинацію (при цьому 54% цих працівників повідомили, що пройшли повну вакцинацію).

Тим часом у місті спостерігається зростання кількості випадків зараження коронавірусом (зокрема, і через більш заразний штам “Дельта”).

Як поінформувала директор служби охорони здоров’я округу Колумбія Лакуандра Несбітт, “рушійною силою” збільшення кількості випадків захворювання в місті є люди у віці від 25 до 34 років.

Серед дітей в окрузі Колумбія у віці від 5 до 14 років також спостерігається зростання кількості випадків інфікування порівняно з минулим роком (тепер на цю вікову групу припадає 10% нових випадків).

При цьому існують значні відмінності в показниках вакцинації між білошкірими і темношкірими громадянами. Наприклад, 51% білошкірих дітей у віці від 12 до 15 років отримали принаймні одну дозу вакцини. Водночас лише 14% темношкірих молодих людей в тій же віковій групі отримали першу дозу.

Лакуандра Несбітт також наголошувала, що більшість нових випадків інфікування спостерігається серед невакцинованих людей. Крім того, переважна більшість госпіталізованих людей не вакциновані.

“Вакцина дійсно працює. Відтоді, як стали доступні вакцини, серед усіх госпіталізацій жителів округу Колумбія лише близько 1-2% припадали на людей, які були повністю вакциновані”, – заявляла Несбітт.

Варто зазначити, що для заохочення жителів Вашингтона до вакцинації в місті запровадили подарункову карту на 51 долар за отримання першої дози вакцини (йдеться про громадян віком від 12 років). Крім того, мешканці у віці від 12 до 17 років можуть отримати AirPods за те, що вони були серед перших 400 людей, яким зробили щеплення в шкільних пунктах вакцинації.