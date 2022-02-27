У Василькові (Київська область) від ракетного удару з боку окупанта зайнялася нафтобаза.

Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович.

Вона наголосила, що ворог хоче зруйнувати все навкруги – але йому нічого не вдасться. Мер міста висловила сподівання, що українці вистоять.

“Зараз ідуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою, але ми обов’язково вистоїмо”, – сказала вона.

У Держспецзв’язку наголошують, що дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, оскільки вітер постійно змінює напрямок. Тому жителів міста та міст навколо закликають закривати вікна.

Евакуація місцевих жителів поки що не планується.

Міська голова Василькова підтвердила пожежу на нафтобазі міста. pic.twitter.com/1cLlfl9WbL — Букви (@Bykvu) February 26, 2022