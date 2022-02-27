Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович.

Вона наголосила, що ворог хоче зруйнувати все навкруги – але йому нічого не вдасться. Мер міста висловила сподівання, що українці вистоять.

“Зараз ідуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою, але ми обов’язково вистоїмо”, – сказала вона.

У Держспецзв’язку наголошують, що дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, оскільки вітер постійно змінює напрямок. Тому жителів міста та міст навколо закликають закривати вікна.

Евакуація місцевих жителів поки що не планується.